Basketball: Zisis verlängert in Bamberg bis 2019

erschienen am 15.02.2017



Der deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg hat den auslaufenden Vertrag mit dem Griechen Nikos Zisis bis 2019 verlängert. Das teilte der Klub am Mittwoch mit. Der 33 Jahre alte Guard spielt seit 2015 für die Oberfranken und gehört mit durchschnittlich 8,1 Punkten und 3,7 Assists in der Bundesliga sowie 7,7 erzielten Zählern und 4,5 Korbvorlagen in der EuroLeague zu den Leistungsträgern im Team von Trainer Andrea Trinchieri.