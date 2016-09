Basketballer gegen Ã–sterreich gefordert: "Man darf kein Team unterschÃ¤tzen"

Basketballer gegen Österreich gefordert: "Man darf kein Team unterschätzen"

erschienen am 02.09.2016



Nach dem Auftaktsieg gegen Dänemark gehen die deutschen Basketballer mit viel Respekt in das zweite EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich. "Man darf kein Team unterschätzen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Intensität steigern und mit voller Konzentration in dieses Spiel reingehen", sagte Aufbauspieler Maodo Lo vor dem Duell am Samstag (20.20 Uhr) in Schwechat bei Wien.

Der 22-Jährige erinnerte dabei auch an die schwierige EM-Quali vor zwei Jahren, als es trotz der klaren Favoritenrolle für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) nur zu zwei knappen Siegen reichte. "Beim letzten Mal haben sie auch sehr gut gegen uns gespielt", sagte Lo, der beim Auftakterfolg in Kiel (101:74) mit 17 Punkten am Mittwoch bester deutscher Werfer war.

Die Österreicher, die ohne NBA-Profi Jakob Pöltl (Toronto Raptors) antreten, siegten zum Auftakt mit 75:72 gegen die Niederlande und sind der härteste deutsche Gegner. "Sie haben mit dem Sieg Selbstvertrauen getankt, wir aber auch. Das wird ein sehr wichtiges Spiel für beide", sagte Bundestrainer Chris Fleming, der "eine sehr gute und kompakte Mannschaft" erwartet, die "seit Jahren zusammenspielt".

In der Qualifikationsgruppe B geht es anschließend am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) in Oberhausen noch gegen die Niederlande, ehe es bis Mitte September zu den Rückspielen kommt. Nur die sieben Gruppensieger und die vier besten Zweiten lösen das Ticket für die EuroBasket 2017 in Rumänien, Israel, Finnland und der Türkei.