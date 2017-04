Bastia-Anhänger attackieren Lyon-Spieler beim Aufwärmen

erschienen am 16.04.2017



Etwa 50 Anhänger des französischen Fußball-Erstligisten SC Bastia haben am Ostersonntag vor dem Ligaspiel gegen Olympique Lyon den Platz gestürmt und die Gästeprofis beim Aufwärmen attackiert. Die Spieler des siebenmaligen Meisters flüchteten unter Schutz von Ordnern und Sicherheitskräften zurück in die Kabine. Die für 17.00 Uhr angesetzte Begegnung konnte erst fast eine Stunde später angepfiffen werden, nachdem sich OL zunächst weigerte, auf das Feld zurückzukehren.

Lyon steht damit nur drei Tage nach den Ausschreitungen im Europa-League-Viertelfinale gegen Besiktas Istanbul zum zweiten Mal in dieser Woche unfreiwillig im Mittelpunkt eines Skandals. Das Olympique-Heimspiel am Donnerstagabend hatte ebenfalls verspätet begonnen, nachdem Lyon-Fans aus Angst vor Pyrotechnik und anderen aus dem Oberrang abgeworfenen Gegenständen auf den Platz geflüchtet waren.