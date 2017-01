Bauermann verliert mit Würzburg gegen München

erschienen am 28.01.2017



In seinem ersten Heimspiel auf der Bank des Basketball-Bundesligisten s.Oliver Würzburg hat der frühere Bundestrainer Dirk Bauermann gegen seinen Ex-Verein Bayern München mit 63:68 (29:32) verloren. Der erfolgreichste Coach der Bundesliga-Geschichte, einst mit Bayer Leverkusen und Brose Bamberg Serienmeister, hatte Ende Dezember in Würzburg unterschrieben, wartet aber noch auf den ersten Sieg. Auch das erste Spiel unter seiner Regie ging bei der SG Göttingen mit 67:79 verloren.

Die Münchner blieben mit dem Sieg in Würzburg als Tabellendritter ratiopharm Ulm und dem deutschen Meister Bamberg auf den Fersen. Der Rückstand auf den weiterhin ungeschlagenen Spitzenreiter Ulm, der bei BG Göttingen mit 94:63 (45:29) gewann, beträgt sechs Punkte. Der Tabellenzweite Bamberg tritt am Sonntag bei Rasta Vechta an. Würzburg, das unter Bauermann mittelfristig zu einem Topklub werden soll, liegt derzeit auf Platz 14.

Den Platz im oberen Drittel der Tabelle festigte EWE Baskets Oldenburg mit einem 83:76 (33:44) im Niedersachsen-Derby bei den Basketball Löwen Braunschweig.