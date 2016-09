Bayer bangt vor Spitzenspiel gegen Dortmund um Bender und Toprak

erschienen am 28.09.2016



Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen bangt vor dem Spitzenspiel am Samstag gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr/Sky) um den Einsatz von Kapitän Lars Bender und Abwehrchef Ömer Toprak. Bender zog sich beim 1:1 (0:0) der Werkself am zweiten Spieltag der Champions League bei AS Monaco am Dienstagabend kurz vor Schluss eine Schienbeinverletzung zu, Toprak war bereits in Hälfte eins bei einem Zusammenprall mit Fabinho am Knie getroffen worden. Jeweils nach kurzen Behandlungspausen konnten beide aber bis zum Ende durchspielen.

"Beide sind angeschlagen. Ich hoffe aber, dass sie am Samstag spielen können", sagte Roger Schmidt nach dem Match. Der Bayer-Coach kündigte an, dass seine Mannschaft bis Samstag regenerieren werde und dann gegen den BVB wieder angreifen wolle. Der Last-Minute-Ausgleich in Monaco sei zwar bitter gewesen, werfe seine Mannschaft aber nicht um.