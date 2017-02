Bayer gegen Atletico ohne Kapitän Bender

erschienen am 21.02.2017



Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstagabend gegen Atletico Madrid auf Lars Bender verzichten. Der Kapitän, der am vergangenen Freitag beim 3:1-Erfolg beim FC Augsburg kurz vor der Pause wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden musste, wurde nicht rechtzeitig fit und wird durch den Chilenen Charles Aránguiz im defensiven Mittelfeld ersetzt.