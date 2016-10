Bayer in Lotte ohne Bender und Toprak

erschienen am 24.10.2016



Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss im DFB-Pokalspiel am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) beim Drittligisten Sportfreunde Lotte auf Lars Bender und Ömer Toprak verzichten. Das gab Trainer Roger Schmidt am Montag bekannt.

Außerdem erhalten der olympische Silbermedaillengewinner Julian Brand und Benjamin Henrichs eine Erholungspause. Im Kader für das Spiel bei den Münsterländern stehen dafür Roberto Hilbert und Danny da Costa.

Zum bevorstehenden DFB-Sportgerichtsurteil äußerte sich Schmidt ausweichend. "Ich habe mich bei Julian Nagelsmann entschuldigt und zum Vorfall am Samstag alles gesagt. Jetzt warten wir das Urteil ab", sagte der 49-Jährige.

Schmidt hatte am Samstag beim 0:3 gegen Hoffenheim 1899-Coach Nagelsmann als "Spinner" bezeichnet. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte daraufhin ein Ermittlungsverfahren gegen Schmidt eingeleitet.

Der Fußballlehrer gilt als Wiederholungstäter, nachdem er im Februar im Heimspiel gegen Borussia Dortmund einen Innenraumverweis des Unparteiischen ignoriert und anschließend für drei Spiele plus zwei auf Bewährung gesperrt worden war.