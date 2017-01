Bayern landen Coup gegen Moskau: "Ein Teamsieg"

erschienen am 12.01.2017



Den Favoriten düpiert, das Viertelfinale im Blick: Die Basketballer von Bayern München sind der nächsten Runde im EuroCup nach einer beeindruckenden Vorstellung beim 90:74 (38:41) gegen Chimki Moskau ein gutes Stück näher gekommen. Anfangs hatte allerdings nichts auf einen klaren Sieg hingedeutet.

"Unser Spiel sollte auf Einsatz, Hingabe und Physis basieren. All das hat uns jedoch im ersten Viertel gefehlt", sagte Trainer Sasa Djordjevic über den schwachen Start des Bundesligisten, freute sich andererseits aber über die Wirkung seiner Halbzeitansprache: "Wir haben defensiv dann ein völlig anderes Spiel gezeigt und hatten die nötige Intensität."

Die Bayern dominierten das Spitzenteam in der zweiten Hälfte (52:33) und siegten am Ende so klar gegen den Titelgewinner von 2015, dass auch die Chancen für den Gewinn des eventuell entscheidenden direkten Vergleichs gut stehen. In der Tabelle führen die Münchner als einziges Team mit zwei Siegen vor dem nächsten Gegner Lietkabelis Panevezys/Litauen, Moskau (beide 1:1) und Bundesliga-Konkurrent ratiopharm Ulm (0:2).

Fünf Bayern-Spieler punkteten zweistellig, Kapitän Bryce Taylor war mit 15 Zählern erfolgreichster Werfer. Djordjevic hob aber besonders Vladimir Lucic hervor: "Lucic hat uns heute ins Spiel gebracht, er hat auf beiden Seiten des Courts einen guten Job gemacht, aber es war vor allem ein Teamsieg."

Bei den Moskauern herrschte nach der Enttäuschung dicke Luft, Trainerlegende Dusko Ivanovic war sauer auf sein Team. "Wir haben nur noch den freien Drei-Punkte-Wurf gesucht, waren zu eigensinnig", kritisierte der Montenegriner: "Unsere Defensive war nicht auf dem Niveau, um hier heute zu gewinnen. Bayern hat heute über 40 Minuten Intensität gezeigt, das haben wir nicht getan."

In der Top-16-Runde kommen zwei Teams aus jeder der vier Vierergruppen weiter. Sollten die Bayern am Mittwoch (20.00 Uhr) zu Hause auch Panevezys schlagen, sieht es sehr gut aus.