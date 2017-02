Bayern mit Kantersieg bei Berlin - Ulm und Bamberg siegen weiter

erschienen am 12.02.2017



Bayern München hat in der Basketball-Bundesliga im Prestigeduell beim früheren Serienmeister Alba Berlin einen Kantersieg gefeiert. Die Münchner siegten nach einer starken Vorstellung mit 80:56 (34:29) und setzten damit eine Woche vor dem Halbfinal-Duell beider Teams beim Top Four im Pokal-Wettbewerb (17./18. Februar) ein eindrucksvolles Zeichen. Bester Werfer der Gäste war Nihat Djedovic mit 15 Zählern.

In der Tabelle bleiben die Bayern auf Rang drei, sechs Punkte hinter Spitzenreiter ratiopharm Ulm, der durch ein ungefährdetes 100:76 (47:31) bei den Basketball Löwen Braunschweig auch im 20. Saisonspiel seine weiße Weste wahrte. Zweiter ist Meister Brose Bamberg, der durch ein souveränes 76:57 (50:25) bei den Frankfurt Skyliners weiterhin nur die Niederlage aus dem direkten Duell mit Ulm auf dem Konto hat.

Ex-Bundestrainer Dirk Bauermann musste derweil im vierten Spiel mit s.Oliver Würzburg die vierte Niederlage hinnehmen. Gegen den Tabellennachbarn Tigers Tübingen kassierten die Franken trotz zwischenzeitlicher Führung eine bittere 77:87 (39:44)-Heimpleite und bleiben damit auf Rang 14. Aufsteiger RASTA Vechta verpasste gegen die Telekom Baskets Bonn durch eine 70:77 (37:29) nach klarer Pausenführung einen Befreiungsschlag.