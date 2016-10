Bayern siegt wieder - Hertha neuer Zweiter, Dortmund rettet Punkt

erschienen am 22.10.2016



Rekordmeister Bayern München hat seine Mini-Krise in der Fußball-Bundesliga überwunden und ist gleich zum Gewinner des 8. Spieltags avanciert. Nach zwei Unentschieden in Folge siegte das Team von Trainer Carlo Ancelotti 2:0 (2:0) gegen Borussia Mönchengladbach und baute seine Tabellenführung aus. Neuer direkter Verfolger ist Hertha BSC mit drei Punkten Rückstand. Die Berliner besiegten den zuvor ungeschlagenen Tabellenzweiten 1. FC Köln mit 2:1 (1:0).

Vize-Meister Borussia Dortmund rettete nach zweimaligem Zwei-Tore-Rückstand ein 3:3 (0:2) beim bisherigen Schlusslicht FC Ingolstadt und liegt bereits sechs Zähler hinter der Spitze. Bayer Leverkusen erlitt eine herbe 0:3 (0:1)-Niederlage gegen 1899 Hoffenheim und steckt im Mittelfeld fest. Zudem muss Bayer-Trainer Roger Schmidt nach einem erneuten Verweis auf die Tribüne mit einer weiteren Sperre rechnen. Hoffenheim ist neuer Dritter vor Köln.

Der VfL Wolfsburg verlor nach der Entlassung von Dieter Hecking auch das erste Spiel unter dem neuen Coach Valerien Ismael 1:3 (0:1) bei Darmstadt 98. Der SC Freiburg feierte beim 2:1 (0:0) gegen den FC Augsburg auch im vierten Heimspiel der Saison einen Sieg. Neuer Tabellenletzter ist der Hamburger SV, der bereits am Freitag 0:3 (0:1) gegen Eintracht Frankfurt unterging.

Arturo Vidal (16.) und Douglas Costa (31.) sorgten mit ihren Treffern für den ersten Sieg gegen Gladbach seit fast drei Jahren. Während die Bayern ihren sechsten Saisonerfolg einfuhren, bezog die Borussia im vierten Auswärtsspiel bereits die dritte Pleite (ein Unentschieden). André Hahns Pfostenschuss (71.) konnte nicht über eine offensiv enttäuschende Leistung hinwegtäuschen.

Vedad Ibisevic (13.) und Niklas Stark (74.) schossen Berlin zum Sieg. Die Kölner gingen damit erstmals seit April wieder als Verlierer vom Platz, weil nur Anthony Modeste (65.) mit seinem achten Saisontreffer erfolgreich war.

Für Dortmund erzielte Christian Pulisic in der ersten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich zum 3:3. Für die Gastgeber trafen zunächst Almog Cohen (6.) und Dario Lezcano (29.). Der Anschlusstreffer von Pierre-Emerick Aubameyang (59.) wurde erneut durch Leczano (60.) gekontert, Adrian Ramos (69.) verkürzte auf 2:3.

Kerem Demirbay (15.), Sandro Wagner (49.) und Steven Zuber (60.) sorgten dafür, dass Leverkusen erstmals seit Anfang März wieder ein Heimspiel verlor. Bayer spielte nach der Roten Karte des ehemaligen Hoffenheimers Kevin Volland nach einer Notbremse (6.) fast das gesamte Spiel in Unterzahl.

Schmidt wurde nach einem Disput mit seinem Kollegen Julian Nagelsmann, den er als "Spinner" titulierte, von Schiedsrichter Christian Dankert auf die Tribüne verwiesen. Ihm drohen zwei Spiele Sperre, nachdem er im Februar 2016 nach seinem "Platzverweis" gegen Borussia Dortmund fünf Spiele Sperre (drei direkt, zwei auf Bewährung) erhalten hatte.

Änis Ben-Hatira (25.), Laszlo Kleinheisler (68.) und Sandro Sirigu (76.) besiegelten die Niederlage der Wölfe, die nur sechs Punkte auf dem Konto haben. Mario Gomez (60.) hatte mit seinem ersten Treffer im VfL-Trikot - zugleich dem 1000. der Wölfe in der 1. Bundesliga - für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt. VfL-Verteidiger Jeffrey Bruma sah wegen einer Notbremse die Rote Karte (23.).

In Freiburg trafen Maximilian Philipp (66.) und Joker Nils Petersen (78.) für den SC, der auswärts dagegen alle vier bisherigen Saisonspiele verloren hat. Halil Altintop (84.) verkürzte kurz vor Schluss für den FCA.

Der Einstand des neuen HSV-Trainers Markus Gisdol im Volksparkstadion ging gründlich daneben: Lewis Holtby leitete die Pleite der Hanseaten mit seinem Eigentor (35.) ein. Shani Tarashaj (60.) und Haris Seferovic (69.) schossen die Eintracht zum vierten Saisonsieg.

Am Sonntag (15.30 Uhr) kämpft der ungeschlagene Aufsteiger RB Leipzig gegen Werder Bremen um den Sprung auf Tabellenplatz zwei. Um 17.30 Uhr (beide live bei Sky) beschließen die Europa-League-Vertreter Schalke 04 und FSV Mainz 05 den Spieltag.