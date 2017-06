Beachvolleyball: Bieneck/Schneider im Halbfinale von Moskau

erschienen am 03.06.2017



Die Beachvolleyballerinnen Victoria Bieneck und Isabel Schneider sind beim World-Tour-Turnier in Moskau ins Halbfinale eingezogen. Das Duo aus Berlin und Leverkusen besiegte in der Runde der letzten Acht die Brasilianerinnen Maria Antonelli/Carol Horta in 36 Minuten 2:0 (21:15, 24:22) und trifft nun auf Karla Borger und Margareta Kozuch (Stuttgart) oder das US-Duo Brooke Sweat/Summer Ross.

Sweat/Ross hatten im Achtelfinale die Hamburger Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst ausgeschaltet. Das dritte deutsche Duo im Viertelfinale ist Chantal Laboureur/Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen).