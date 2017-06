Beachvolleyball: Bieneck/Schneider verpassen Finale von Moskau

erschienen am 03.06.2017



Die Beachvolleyballerinnen Victoria Bieneck und Isabel Schneider haben beim World-Tour-Turnier in Moskau den Finaleinzug verpasst. Das Duo aus Berlin und Leverkusen unterlag im Halbfinale dem US-Duo Brooke Sweat/Summer Ross 15:21, 21:19, 15:17. Im Spiel um Platz drei trifft das Duo am Sonntag auf Agatha/Duda aus Brasilien.

Sweat/Ross hatten zuvor im Viertelfinale die Stuttgarterinnen Karla Borger und Margareta Kozuch 2:1 (14:21, 21:19, 15:12) ausgeschaltet. Chantal Laboureur und Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) schieden durch eine 1:2-Niederlage (21:15, 17:21, 8:15) gegen Agatha/Duda ebenfalls im Viertelfinale aus.

Die Hamburger Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst waren bereits im Achtelfinale gegen Sweat/Ross ausgeschieden.