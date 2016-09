Beachvolleyball-DM: Ludwig/Walkenhorst im Finale

erschienen am 10.09.2016



Die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst haben bei den deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften das Finale erreicht. Gut drei Wochen nach dem Triumph von Rio setzte sich das Hamburger Duo am Samstag in Timmendorfer Strand im Halbfinale gegen Karla Borger und Britta B├╝the aus Stuttgart mit 2:0 (21:18, 21:7) durch.

Im Finale um 14.45 Uhr treffen Ludwig/Walkenhorst auf den Gewinner des zweiten Halbfinales zwischen Chantal Laboureur/Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) und Melanie Gernert/Tatjana Zautys (Berlin/Winnenden).

In Rio hatten Ludwig und Walkenhorst als erstes europ├Ąisches Frauenteam Olympiagold im Beachvolleyball gewonnen. Es folgte ein dreiw├Âchiger Marathon mit Fernsehauftritten, Galaveranstaltungen und Sponsorenterminen. Den erneuten Sieg bei der deutschen Meisterschaft hatten die beiden deshalb im Vorfeld der DM als "nicht selbstverst├Ąndlich" bezeichnet.