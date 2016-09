Beachvolleyball-DM: Ludwig/Walkenhorst im Halbfinale

erschienen am 09.09.2016



Die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sind bei den deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften nur noch zwei Siege von einer erfolgreichen Titelverteidigung entfernt. Gut drei Wochen nach dem Triumph von Rio setzte sich das HSV-Duo am Freitag in Timmendorfer Strand in der dritten Runde gegen Victoria Bieneck/Julia Gro├čner (Berlin) mit 2:0 (21:19, 21:18) durch und steht im Halbfinale.

Im ersten Spiel des Tages hatten sich die Hamburgerinnen in der zweiten Runde locker gegen Kim Behrens/Nadja Glenzke (M├╝nster/Berlin) mit 2:0 (21:9, 21:12) durchgesetzt. Nach knapp einer halben Stunde verwandelte Ludwig zum Matchgewinn.

In Rio hatten Ludwig und Walkenhorst Geschichte geschrieben und als erstes europ├Ąisches Frauenteam Olympiagold im Beachvolleyball gewonnen. Es folgte ein dreiw├Âchiger Marathon aus Fernsehauftritten, Galaveranstaltungen und Sponsorenterminen. Der erneute Sieg bei der deutschen Meisterschaft ist f├╝r das Ausnahme-Duo daher alles andere als selbstverst├Ąndlich.

Die Gegnerinnen f├╝r das Spiel am Samstag (ab 10.45 Uhr/Sky) stehen noch nicht fest. Es k├Ânnte allerdings gegen die an zwei gesetzten Hauptkonkurrentinnen Karla Borger und Britta B├╝the gehen. Die Stuttgarterinnen unterlagen in der der dritten Runde Chantal Laboureur/Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) mit 0:2, k├Ânnen sich aber ├╝ber die Verliererrunde noch f├╝r das Halbfinale qualifizieren. Laboureur/Sude schafften mit dem Sieg den direkten Sprung in die Runde der letzten Vier.