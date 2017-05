Beachvolleyball: Koreng wird Männer-Bundestrainer

erschienen am 23.05.2017



Der frühere Weltklasse-Spieler Eric Koreng ist neuer Bundestrainer der deutschen Beachvolleyball-Männer. Dies gab der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Dienstag bekannt. Der 35 Jahre alte Stralsunder wird sich künftig mit Chef-Bundestrainer Martin Olejnik in Hamburg um die Männer-Duos kümmern. Der Posten war zuletzt vakant gewesen.

"Wir sind ein gut eingespieltes Duo. Martin strahlt große Souveränität und Ruhe aus. Von seiner Erfahrung und Kompetenz als Trainer profitiere ich natürlich, ebenso die Spieler", sagte Koreng.

Koreng, der 2008 in Peking mit David Klemperer Olympia-Fünfter war, hatte seit 2015 als Bundestrainer die bei der Bundeswehr angestellten Beach-Volleyballerinnen und -Volleyballer betreut. Diese Tätigkeit wird Koreng weiterhin ausführen.