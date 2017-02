Beachvolleyball: Laboureur/Sude ziehen ins Halbfinale ein

erschienen am 12.02.2017



Die Beachvolleyballerinnen Chantal Laboureur und Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) sind beim Major-Turnier in Fort Lauderdale/Florida ins Halbfinale eingezogen. Das deutsche Duo besiegte die Brasilianerinnen Josi Alves/Lili Maestrini, gegen die sie in der Gruppenphase noch mit 0:2 verloren hatten, klar mit 2:0 (21:14, 21:15).

Olympiasiegerin Kira Walkenhorst (Hamburg) und ihre Interimspartnerin Julia Großner (Berlin) hatten wie das neue Duo Karla Borger/Margareta Kozuch (MTV Stuttgart) das Achtelfinale verpasst.