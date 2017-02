Beachvolleyball: Walkenhorst scheitert in der K.o.-Runde - Laboureur/Sude im Viertelfinale

erschienen am 10.02.2017



Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst (Hamburg) und ihre Interimspartnerin Julia Großner (Berlin) haben beim Major-Turnier in Fort Lauderdale den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Gegen Sophie van Gestel/Madelein Meppelink (Niederlande) setzte es am Freitag ein 19:21, 15:21. Walkenhorst musste im US-Bundesstaat Florida noch auf ihre etatmäßige Partnerin Laura Ludwig (Hamburg) verzichten, die sich nach einer Schulter-OP im Aufbautraining befindet.

Chantal Laboureur/Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) stellen das einzig verbliebene deutsche Team in der K.o.-Runde. Im Achtelfinale setzten sie sich gegen Brittany Hochevar/Emily Day aus den USA mit 21:16, 21:12 durch.

Für das neue Duo Karla Borger/Margareta Kozuch (MTV Stuttgart) war das Saisonauftakt-Turnier dagegen schon vor dem Achtelfinale beendet. Die langjährige Hallen-Spielerin Kozuch startete als Nachfolgerin der zurückgetretenen Britta Büthe erstmals mit Borger international, in der ersten K.o.-Runde unterlagen sie Lauren Fendrick/Sara Hughes mit 21:18, 15:21, 17:19.

Bei den Männern schafften die Olympiateilnehmer Lars Flüggen und Markus Böckermann (Hamburg) den Sprung ins Achtelfinale, dort unterlagen sie dem topgesetzten US-Team Philip Dalhausser/Nicholas Lucena mit 13:21, 10:21.