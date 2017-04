Beachvolleyball: Zwei DVV-Duos im Halbfinale von Xiamen

erschienen am 22.04.2017



Zwei deutsche Beachvolleyball-Duos stehen beim World-Tour-Turnier im chinesischen Xiamen im Halbfinale. Armin Dollinger (Garching) und Jonathan Erdmann (Berlin) setzten sich am Samstag in der Runde der letzten Acht gegen die Österreicher Thomas Kunert/Christoph Dressler mit 2:0 (21:17, 21:18) durch. Bei den Frauen schlugen Victoria Bieneck und Isabel Schneider (Berlin/Leverkusen) das österreichische Duo Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer mit 2:0 (21:17, 21:19).

Im Semifinale treffen Dollinger und Erdmann auf die Italiener Paolo Nicolai/Daniele Lupo. Bieneck und Schneider kämpfen gegen die Chinesinnen Yue Yuan und Wang Fan um den Einzug ins Endspiel. Die Halbfinals finden am Sonntag statt.