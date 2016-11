Begräbnis von Häfner: Fans und Dynamo Dresden spenden

erschienen am 02.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Fans und Spieler von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden haben insgesamt 15 000 Euro für das Begräbnis von Dynamo-Ehrenspielführer Reinhard Häfner gespendet. Bei der Sammelaktion beim 3:2-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig am vergangenen Freitag hatten die Dynamo-Anhänger 11 219,26 Euro gespendet. Der Club und die Profi-Mannschaft rundeten die Summe auf 15 000 Euro auf.

«Uns war es als Verein ein sehr großes Anliegen, dass wir zusammen mit unseren Fans einen Beitrag zum Begräbnis eines Dynamo-Idols leisten», sagte Dynamo-Präsident Andreas Ritter am Mittwoch. Die Spenden sollen für die Bestattung, die Trauerfeier und einen Grabstein des Dresdner Ehrenspielführers eingesetzt werden. «Damit Reinhard ein würdiges Andenken für die Ewigkeit erhält. Das hat dieser besondere Mensch nicht nur aufgrund seiner außergewöhnlichen Leistungen für unseren Verein verdient», erklärte Ritter.

Häfner, Olympiasieger von 1976, war in der Nacht zum 24. Oktober im Alter von 64 Jahren einem Krebsleiden erlegen. Er spielte von 1971 bis 1988 für Dresden und bestritt mit 519 Partien die zweitmeisten Pflichtspiele in der Geschichte der «Schwarz-Gelben». Der Mittelfeldspieler erzielte in seiner Laufbahn 69 Pflichtspieltore und feierte mit der SGD vier Meisterschaften und vier Pokalsiege. Als Trainer führte er die Sportgemeinschaft 1991 in die Bundesliga. 2013 wurde Häfner zum Ehrenspielführer der Sportgemeinschaft ernannt.