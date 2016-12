Beiersdorfer nach Aus: "HSV wollte einen, der auf den Tisch haut"

erschienen am 13.12.2016



Dietmar Beiersdorfer sieht die Gründe für seine Entlassung als Vorstandschef beim Hamburger SV nicht allein in der sportlichen Krise des Bundesliga-Dinos begründet. "Ich denke, sie (der Aufsichtsrat, d. Red.) wollen einen Vorstandsvorsitzenden mit einer anderen Charakteristik. Einen, der nach außen stärker auftritt und auch mal auf den Tisch haut", sagte Beiersdorfer der Bild-Zeitung. Am Sonntag hatte der HSV die Verpflichtung von Heribert Bruchhagen (68) als neuem Vorstandsboss bekannt gegeben.

Beiersdorfer, der das Amt bei den Hanseaten 2014 übernommen hatte und von 2002 bis 2009 bereits HSV-Sportchef gewesen war, kann seine Demission dennoch nicht nachvollziehen. "Klar bin ich enttäuscht. Natürlich wünscht man sich mehr Vertrauen und Loyalität, für die Dinge, die ich zusammen mit unserem Team auf den Weg gebracht habe. Vor allem, weil ich überzeugt bin, dass wir auf dem richtigen Weg sind", erklärte der 51-Jährige.

Im Rückblick habe er selbst es "politisch gesehen" versäumt, "mir einen Sportdirektor als Puffer zu holen", sagte Beiersdorfer, der im Mai Peter Knäbel von diesem Posten entlassen und bei der Nachfolger-Suche einige Abfuhren erhalten hatte. Er habe die Besetzung dieser Stelle "immer thematisch gesehen und wollte nur jemanden, der in die Gesamt-Strategie passt", sagte der Ex-Profi. Den Inhalt habe er "immer höher bewertet als die Politik."

Über HSV-Gönner Klaus-Michael Kühne sei er dabei nicht gestolpert, beteuerte Beiersdorfer: "Ich hatte mit Kühne immer ein offenes Verhältnis, das bis heute von Respekt geprägt ist. Es ist mir immer gelungen, ihn an unserer Seite zu halten. Glauben Sie mir, das war überlebenswichtig für unseren Klub. Und - Kühne hat nie in das operative Geschäft eingegriffen."