Bensusan holt zweite Silbermedaille in Rio

erschienen am 15.09.2016



Leichtathletin Irmgard Bensusan hat bei den Paralympics in Rio de Janeiro ihre zweite Silbermedaille gewonnen. In 26,90 Sekunden musste sich die 25-Jährige von Bayer Leverkusen über 200 m nur der Niederländer Marlou van Rhijn (26,11) geschlagen geben. Die Französin Marie-Amelie le Fleur, die über die doppelte Distanz noch vor Bensusan gewonnen hatte, musste sich diesmal mit Rang drei zufrieden geben (27,11).

Am Samstag startet Bensusan, die nach einem Sturz an einer Hürde bei der nationalen Meisterschaft Südafrikas der Nichtbehinderten eine Teillähmung des rechten Unterschenkels hat, noch über 100 m.