Berater: Ronaldo lehnt Mega-Angebot aus China ab

30.12.2016

freiepresse.de

Sachsen

Matthias Hiekel

Neue Technik für historische Dresdner Schwebebahn

Dresden (dpa/sn) - Die historische Schwebebahn am Loschwitzer Elbhang in Dresden geht in die Winterpause. Vom 2. Januar an bauen Fachleute neue Technik ... weiterlesen