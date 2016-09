Berliner Profivereine rufen zur Abgeordnetenhauswahlen auf

erschienen am 13.09.2016



Berlins Top-Sportvereine haben die Bevölkerung der deutschen Hauptstadt zur Stimmabgabe bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus am Sonntag aufgerufen. Unter dem Motto "Dein Support entscheidet Spiele. Deine Stimme die Wahl. Überlasse die Zukunft Berlins nicht den anderen: Geh wĂ€hlen!" starteten Fußball-Bundesligist Hertha BSC, Zweitligist Union Berlin, der siebenmalige Eishockey-Meister EisbĂ€ren Berlin, Basketball-Pokalsieger Alba Berlin, Handball-Klubweltmeister FĂŒchse Berlin und Volleyball-Champion BR Volleys am Dienstag eine Mobilisierungskampagne.

Die "Initiative Berliner Proficlubs" soll die Bedeutung des Wahlrechts betonen. Zugleich wollen die Vereine die Berliner zum Urnengang motivieren.

"Eine breite Beteiligung der Bevölkerung an der Wahl ist wichtig und fĂŒr die demokratischen Prozesse von großer Bedeutung. Der Sport steht fĂŒr demokratische Werte wie Freiheit, Offenheit, Toleranz und tĂ€glich gelebtes Miteinander", sagte BR-GeschĂ€ftsfĂŒhrer Kaweh Niroomand als Sprecher der Initiative.