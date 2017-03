Bestätigt: Tedesco wird neuer Trainer in Aue

erschienen am 08.03.2017



Aue. Domenico Tedesco wird neuer Trainer des FC Erzgebirge Aue. Der 31-Jährige ist am Mittag auf einer Pressekonferenz als Nachfolger von Pavel Dotchev vorgestellt worden. Dotchev hatte nach der Heimniederlage gegen Dynamo Dresden seinen Rücktritt angeboten, der Verein nahm den Rücktritt an. Der Vertrag gilt bis 2018 und gilt für die 2. und 3. Liga. Domenico Tedesco kommt vom Bundesligisten TSG Hoffenheim, er betreute dort zuletzt die U-19-Mannschaft. Bereits im Januar hatte Tedesco den Hoffenheimern mitgeteilt, dass er den Verein verlassen wird. Geplant war der Abschied allerdings erst zum Saisonende.

Der Auer Präsident Helge Leonhardt dankte Hoffenheim für das Entgegenkommen, Tedesco zum jetzigen Zeitpunkt nach Aue wechseln zu lassen. Der neue Auer Trainer sagte in einem ersten Statement: "Es ging von Anfang an um den Fußball." Das Konzept des Vereins habe ihm zugesagt. "Ich habe das Gefühl, dass die Leute mit Herzblut dabei sein." Und: "Das ist das, was wir auf dem Fußballplatz transportieren wollen." Angesichts des Spiels in Bielefeld, bei dem die Auer nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch ein 2:2 erspielten, ist sich der neue Trainer der Moral im Team bewusst. "Ich bin der festen Überzeugung, dass die Mannschaft einen brutalen Willen hat. Das zeigt, dass die Mannschaft absolut intakt ist."

Zuletzt trugen Dotchevs ehemalige Assistenten Robin Lenk, Max Urwantschky und Werner Schoupa die Verantwortung beim FC Erzgebirge. Am Freitag tritt Aue gegen den gleichfalls abstiegsbedrohten Karlsruher SC an. (fp)