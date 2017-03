Beucher sieht deutsches Team vor Paralympics 2018 in "Favoritenrolle"

erschienen am 08.03.2017



Ein Jahr vor dem Start der Winter-Paralympics in Pyeongchang (9. bis 18. März 2018) ist die Vorfreude bei Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS), "schon riesig". Der Verband lasse sich nach den jüngsten Erfolgen mit insgesamt 28 Medaillen bei den alpinen und nordischen Para-Weltmeisterschaften "an der Favoritenrolle messen", sagte Beucher dem SID.

Neben dem Para-Ski-Team um Anna Schaffelhuber (Bayerbach) und den Nordischen um Andrea Eskau (Magdeburg) hat sich bereits das Rollstuhl-Curling-Team für die Winterspiele in Südkorea qualifiziert. Die Sledge-Eishockey-Mannschaft soll nachziehen.

DBS-Vizepräsident Karl Quade, Chef de Mission bei den Großveranstaltungen, hat den Sportstätten in Pyeongchang zuletzt bereits einen Besuch abgestattet. Laut Beucher habe Quade nach seiner Reise ein "positives Fazit" gezogen. Es sei "weitgehend alles fertig. Und die Wege sind kurz", berichtete Beucher.

Bei den 12. Paralympics sind 80 Wettbewerbe in sechs Sportarten (Ski alpin, Biathlon, Ski-Langlauf, Sledge-Eishockey, Snowboard und Rollstuhl-Curling) geplant. Die Premiere der Winterspiele im Behindertensport fand 1976 in Örnsköldsvik (Schweden) statt.