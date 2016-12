Biathletin Dahlmeier gewinnt auch Verfolgung von Pokljuka

erschienen am 10.12.2016



Laura Dahlmeier (Partenkirchen) bleibt im Biathlon-Weltcup das Maß der Dinge. Einen Tag nach ihrem Erfolg im Sprint triumphierte die Gesamtweltcup-Führende in Pokljuka/Slowenien auch in der Verfolung über 10 km und feierte damit den zehnten Sieg ihrer Karriere. Trotz zweier Strafrunden setzte sich Dahlmeier bei ihrem dritten Saisonsieg vor der Finnin Kaisa Mäkäräinen (2/+16,8 Sekunden zurück) und Eva Puskarcikova (1/+18,7) aus Tschechien durch.

"Ich war verwundert über die beiden Fehler, aber am Ende war es wurscht. Ich bin superhappy, dass ich das Rennen noch gedreht habe", sagte Dahlmeier, deren Vorsprung auf Mäkäräinen in der Gesamtwertung bereits 69 Punkte beträgt, im ZDF: "Ich wollte cool bleiben und habe mir gedacht: 'Scheiß da nix, dann feid da nix'."

Unter die Top Ten schaffte es auch Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld/2) als Achte. Positiv war der Auftritt von Umsteigerin Denise Herrmann (Oberwiesenthal/4), die als zweitbeste Deutsche auf den 21. Platz lief. Maren Hammerschmidt (Winterberg/2) als 24., Miriam Gössner (Garmisch/5) als 25. und Vanessa Hinz (Schliersee/3) als 33. blieben hingegen hinter ihren Erwartungen zurück.

Am Sonntag bilden die ersten Staffel-Rennen der Saison den Abschluss beim zweiten von insgesamt neun Weltcups. Dann wollen die DSV-Quartetts ihre Durststrecke beenden und nach rund 21 Monaten wieder triumphieren - Dahlmeier sollte dabei sein. "Ich muss aber erstmal mit den Trainern reden, ob ich mich qualifiziert habe", scherzte sie.