Biathlon: DSV-Männer vor WM wohl ohne Weltcup-Pause

erschienen am 04.01.2017



Männer-Bundestrainer Mark Kirchner wird den besten deutschen Biathleten bei den drei Weltcups vor der WM in Hochfilzen (9. bis 19. Februar) freiwillig wohl keine Erholungspause gönnen. "Wir haben im Gesamtweltcup ja nicht so viel Vorsprung wie Laura Dahlmeier, daher können wir uns das nicht leisten", sagte Kirchner mit einem Augenzwinkern am Mittwoch in Oberhof: "Wenn alle gesund bleiben, haben sie die Substanz, das durchzustehen."

Bei den Frauen verzichtet die in dieser Saison überragende Gesamtweltcup-Führende Dahlmeier in dieser Woche beim Weltcup in Thüringen auf einen Start im Sprint (Freitag, 14.15 Uhr), sie fehlt damit auch in der Verfolgung und tritt nur am Sonntag im Massenstart an. Die 23-Jährige aus Partenkirchen wolle "mit meinen Kräften haushalten und einhundertprozentig fit für die WM sein."