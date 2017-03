Biathlon: Fourcade gewinnt Verfolgung - Doll Achter

erschienen am 04.03.2017



Frankreichs Biathlon-Star Martin Fourcade hat bei der Olympia-Generalprobe in Pyeongchang/Südkorea das Verfolgungsrennen gewonnen. Der elfmalige Weltmeister, der mit Platz drei im Sprint am Freitag seinen sechsten Gesamtweltcup-Sieg in Serie vorzeitig perfekt gemacht hatte, lag nach fehlerfreiem Schießen 34,5 Sekunden vor Anton Schipulin (Russland) und 36,4 vor Sprint-Sieger Julian Eberhard aus Österreich.

Bester Deutscher war Sprint-Weltmeister Benedikt Doll (Breitnau/1:20,4 Minuten), der trotz zwei Fehlschüssen von Platz 20 auf acht vorlief. Erik Lesser (Frankenhain/1:35,8), dem im Sprint als Fünfter nur 4,9 Sekunden zum Podium gefehlt hatten, fiel nach drei Schießfehlern auf Rang 13 zurück. Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld/2:06,9) wurde 21., knapp vor Roman Rees (Schauinsland/2:07,9) auf Position 23.

"Ich wusste, dass ich heute auf Fehler von Julian Eberhard hoffen muss, um zu gewinnen", sagte Fourcade nach seinem zwölften Saisonsieg in der ARD: "Als die dann kamen, habe ich voll durchgezogen." Zum Abschluss des Weltcups auf der Olympia-Anlage von 2018 stehen am Sonntag die Staffel-Rennen der Frauen (08.30 Uhr MEZ) und der Männer (11.45/ARD und Eurosport) an.