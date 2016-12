Biathlon: Herrmann bleibt im Weltcupteam

erschienen am 13.12.2016



Nove Mestro. Denise Herrmann vom WSC Oberwiesenthal startet weiter im Biathlon-Weltcup. Die 27-jährige Erzgebirgerin erhielt einen der sechs deutschen Startplätze für die Wettbewerbe (Spint, Verfolger, Massenstart) ab Donnerstag in Nove Mesto (Tschechien). Die vergangenes Wochenende in Pokljuka erkrankte Franziska Preuß kehrt ins Team zurück, dafür erhält Maren Hammerschmidt eine Pause. Bei den Herren räumt Trainer Mark Kirchner dem 28-jährigen Matthias Bischl (SV Söchering) nach guten Ergebnissen im IBU-Cup eine Weltcupchance ein. Der Bayer aus Wallgau trainiert seit einem Jahr bei Kirchner in Oberhof, kam erst mit 15 Jahren als Crossläufer zum Biathlonsport. (tp)