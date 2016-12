Biathlon: Schempp und Co. bei Fourcade-Show chancenlos

erschienen am 15.12.2016



Simon Schempp (Uhingen) und die deutschen Biathleten haben bei der nächsten Fourcade-Show die Top Ten verpasst. Beim Weltcup im tschechischen Nove Mesto reichte es für Schempp nach 10 km und einem Schießfehler nur zum 17. Platz, bester DSV-Athlet war vor rund 25.000 Zuschauern der fehlerfreie Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) als Elfter.

Einmal mehr nicht zu schlagen war der Franzose Martin Fourcade, der zuletzt fünfmal in Serie den Gesamtweltcup für sich entschieden hatte. Selbst ein Schießfehler verhinderte den fünften Saisonsieg des 28-Jährigen nicht, er siegte vor dem fehlerfreien Russen Anton Schipulin (+1,6 Sekunden) und Emil Hegle Svendsen (1/+6,4) aus Norwegen.

"Ich habe mir natürlich gewünscht, weiter nach vorne zu kommen. Ein Fehler ist zwar in Ordnung, aber im Sprint einfach nicht gut genug", sagte Schempp, der seinen Auftritt als "okay" bezeichnete, in der ARD.

Auch Erik Lesser (Frankenhain/1) lag als 15. noch vor Schempp. Benedikt Doll (Breitnau/3) belegte den 25. Rang, Matthias Bischl (Söchering/1) Platz 46. Matthias Dorfer (Marzoll/2) verpasste als 78. die Verfolgung der besten 60 Sprint-Teilnehmer.

Fortgesetzt wird der letzte Weltcup vor der Weihnachtspause am Freitag (17.30 Uhr/ARD und Eurosport) mit dem Sprint der Frauen. Dann will die Gesamtweltcup-Führende Laura Dahlmeier ebenso angreifen wie am Wochenende, wenn Verfolgung (Samstag) und Massenstart (Sonntag) auf dem Programm stehen.