Biathlon-WM: Dahlmeier gibt nach Schwächeanfall Entwarnung

erschienen am 18.02.2017



Trotz ihres erneuten Schwächeanfalls ist der Einsatz von Vierfach-Weltmeisterin Laura Dahlmeier bei der Biathlon-WM in Hochfilzen im abschließenden Massenstart am Sonntag (11.30 Uhr/ARD und Eurosport) nicht in Gefahr. "Ich fühle mich schon wieder recht ordentlich, und ich denke, dass dem Start nichts im Wege steht", sagte Dahlmeier am Samstagmorgen in Österreich.

Die 23-Jährige hatte am Freitag nach dem Titelgewinn mit der deutschen Frauen-Staffel zum zweiten Mal binnen drei Tagen mit heftigen Kreislaufproblemen und Blutdruckabfall zu kämpfen. Deswegen konnte die Bayerin aus Garmisch-Partenkirchen erst nicht an der Pressekonferenz teilnehmen und musste lange auf dem Rücken liegen, um wieder zu Kräften zu kommen.

"Natürlich war ich im Ziel ausgepowert. Aber das ist ja das Gute, wir Sportler erholen uns schnell wieder. Wenn man uns ein, zwei Stunden Zeit gibt, dann geht es doch wieder recht gut", sagte Dahlmeier.

Auch die Ärzte gaben bereits grünes Licht für Dahlmeiers sechsten WM-Einsatz im Pillerseetal. "Grundsätzlich denke ich, dass es überhaupt keinen Anlass gibt, dass eine gesundheitliche Gefährdung vorliegt oder ein Start nicht erfolgen kann", sagte der deutsche Mannschaftsarzt Klaus Marquardt.

Dahlmeier hatte am Freitag als erste Biathletin überhaupt zum zehnten Mal in Serie eine WM-Medaille gewonnen. Allein in Hochfilzen holte sie bisher bereits viermal Gold und einmal Silber.