Bielefeld bei Saibene-Debüt remis in Wolfsburg

erschienen am 22.03.2017



Zum Einstand seines neuen Cheftrainers Jeff Saibene hat der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld etwas Selbstvertrauen tanken können. Bei Bundesligist VfL Wolfsburg erreichten die Ostwestfalen im ersten Spiel unter der Regie des Luxemburgers ein 1:1 (1:0). Saibene war am Montag in Bielefeld als Nachfolger des entlassenen Chefcoaches Jürgen Kramny vorgestellt worden.

In der Begegnung mit den "Wölfen" brachte Daniel Ulm die Arminen, die im Unterhaus neun Runden vor Saisonschluss auf dem Abstiegsrelegationsplatz liegen, nach 31 Minuten zunächst in Führung. Riechedly Bazoer jedoch bewahrte die Gastgeber neun Minuten vor dem Abpfiff des zur Überbrückung der Länderspiel-Pause vereinbarten Spiels vor der Niederlage.