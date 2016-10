Bielefeld vorerst ohne Hemlein

erschienen am 31.10.2016



Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld muss bis auf Weiteres auf Mittelfeldspieler Christoph Hemlein verzichten. Der 25-Jährige erlitt am vergangenen Freitag im Ligaspiel gegen den SV Sandhausen (1:0) eine schwere Muskelverletzung im Adduktorenbereich des linken Oberschenkels und wird seinem Team in den nächsten Wochen fehlen.