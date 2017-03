Bierhoff vor Podolski-Abschied: "Wird ein emotionaler Moment"

erschienen am 20.03.2017



Oliver Bierhoff hat vor dem letzten Länderspiel von Lukas Podolski noch einmal die Verdienste des Fußball-Weltmeisters gewürdigt. "Da wird einem bewusst, wie viel er dem deutschen Fußball gegeben hat durch seine Art, seine Ausstrahlung, aber auch seine Tore. Er hat eine enge Verbundenheit mit der Nationalmannschaft", sagte der Manager des DFB-Teams am Montagabend beim Treffen der Mannschaft in Kamen-Kaiserau.

Podolskis 130. Länderspiel am Mittwoch gegen England in Dortmund (20.45 Uhr/ARD) werde daher "ein emotionaler Moment", so Bierhoff. Das gelte auch für den Torjäger: "Ich würde nicht darauf wetten, dass Poldi nicht doch Tränen in den Augen hat", sagte Bierhoff.

Podolski kann sich nach dem Ausfall von Torhüter Manuel Neuer sogar Hoffnungen machen, gegen England als Kapitän aufzulaufen. "Da haben wir uns noch nicht drüber unterhalten. Mal schauen, was passiert. Das wäre für ihn sicher eine schöne Erfahrung", sagte Bierhoff.