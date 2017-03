Bietigheim im Halbfinale des EHF-Cups

erschienen am 12.03.2017



Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben den größten internationalen Erfolg ihrer Vereinsgeschichte perfekt gemacht. Der Bundesliga-Tabellenführer verlor zwar sein Viertelfinal-Rückspiel im EHF-Cup beim russischen Topklub Kuban Krasnodar mit 26:31 (13:15), steht nach dem 33:26-Erfolg im Hinspiel aber im Halbfinale. Beste Werferin der Gäste in Russland war Kim Naidziniavicius mit sechs Toren.

Liga-Konkurrent TuS Metzingen will Bietigheim am Sonntagabend ins Halbfinale folgen. Metzingen gastiert nach einem 27:23-Heimsieg in Frankreich bei Nantes Loire Atlantique HB.