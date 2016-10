Bilanz nach Pokalspiel in Dortmund: 28 Strafanzeigen, 23 Personen leicht verletzt

25.10.2016

freiepresse.de

Chemnitz

Härtelpress

Ticker: Das große Aufatmen - Fliegerbombe auf dem Kaßberg entschärft!

Eine halbe Stunde vor Mitternacht war der Spuk vorbei: Auf dem Kaßberg in Chemnitz ist am Dienstag eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe entschärft worden. Was seit dem Fund am Morgen geschah, lesen Sie in unserem Ticker. weiterlesen