Bild: Aubameyang vor Wechsel nach Paris

erschienen am 03.05.2017



Borussia Dortmund droht erneut der Verlust eines Topstars: Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang steht offenbar vor einem Wechsel vom deutschen Vizemeister zum französischen Champion Paris St. Germain. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung soll sich der Gabuner in Paris zu Gesprächen mit PSG-Sportdirektor Patrick Kluivert getroffen haben. Der 27-Jährige soll in der französischen Hauptstadt für drei Jahre unterschreiben. Als Jahresgehalt sind 14 Millionen Euro im Gespräch.

Aubameyang besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis Juni 2020. Dortmund könnte ihn bei einer entsprechenden Ablösesumme aber ziehen lassen. Laut Bild soll Paris bereit sein, bis zu 70 Millionen Euro zu zahlen. In Dortmund wird bereits Alexandre Lacazette von Europa-League-Halbfinalist Olympique Lyon als möglicher Nachfolger gehandelt.

Den Abgang von Stars kennt der BVB bereits. Vor der Saison verließen Mats Hummels (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City) und Henrich Mchitarjan (Manchester United) den achtmaligen deutschen Meister.