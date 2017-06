Bild: Gomez bleibt in Wolfsburg

erschienen am 09.06.2017



Nationalspieler Mario Gomez bleibt offenbar dem Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg treu. Nach Informationen der Bild-Zeitung wird der Top-Angreifer die Klub-Bosse über diese Entscheidung am Freitag informieren. Gomez, der mit 16 Saisontoren maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt der Wölfe hatte, besitzt bei den Niedersachsen einen Vertrag bis 2019.

"Die Signale von Mario sind positiv", hatte VfL-Sportchef Olaf Rebbe zuletzt betont. Wolfsburg will um Gomez nach der Last-Minute-Rettung in der Relegation eine neue Mannschaft aufbauen. Der 31-Jährige hat laut Bild eine einseitige Klausel in seinem Vertrag, durch die er den Klub für rund zehn Millionen Euro verlassen könnte.