"Bin sehr optimistisch": Handballerinnen kommen vor Heim-WM immer besser in Schwung

erschienen am 09.06.2017



Den EM-Vierten geputzt, eine WM-Medaille im Visier: Die deutschen Handballerinnen kommen fünf Monate vor der Weltmeisterschaft im eigenen Land immer besser in Schwung. Durch das souveräne 22:17 (13:11) in Dänemark nimmt der Traum von den Finalspielen in Hamburg allmählich Konturen an.

"Die Ladies haben ihre Aufgabe sehr gut gelöst", sagte Bundestrainer Michael Biegler dem SID, bevor er seine Spielerinnen in die kurze Sommerpause verabschiedete: "Wir verlieren aber nicht den Blick darauf, wo wir uns gerade befinden." Bis zur WM habe die Mannschaft "noch viel Arbeit vor sich, aber wir sind sehr optimistisch".

Gegen Dänemark gefiel dem Trainer vor allem die gute Abwehrarbeit, das Rücklaufverhalten und die schnellen Gegenstöße. "Auch vorne waren schon sehr gute Szenen dabei, aber die haben sich abgewechselt mit nicht so guten Dingen", sagte Biegler, der das Team projektbezogen zusammen DHB-Sportdirektor Wolfgang Sommerfeld auf den Höhepunkt zum Jahresende vorbereitet. Vor allem die hohe Anzahl technischer Fehler im Angriff missfiel dem Coach.

Zielsetzung bei der WM "ist und bleibt Hamburg", betonte Biegler. In der Hansestadt finden im Dezember die Finalspiele statt. "Wir haben diese Vision. Dieses Ziel erreichen wir nicht im Sitzen." Der 56-Jährige hob die Einstellung seiner Spielerinnen hervor. "Die Fokussierung und Energiebereitstellung in jeder Trainingseinheit ist überragend. Die Ladies sind ständig bereit, diesem Projekt neue Energie hinzuzufügen", lobte Biegler.

Vom 2. bis 9. Juli beginnt für ihn und sein Team mit einem Athletik-Lehrgang im österreichischen Sölden die neue Saison. Für diese Maßnahme haben Biegler und Sommerfeld bereits 21 Spielerinnen nominiert. Im ersten Länderspiel der WM-Saison geht es am 27. September in Oldenburg in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2018 gegen Litauen.