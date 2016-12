Bis 2020: Wolfsburg verlängert mit Innenverteidiger Knoche

erschienen am 26.12.2016



Der kriselnde Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Innenverteidiger Robin Knoche um drei Jahre bis 2020 verlängert. Der 24-Jährige wechselte bereits 2005 in die VfL-Jugend. "Wir freuen uns, dass wir den Vertrag mit Robin Knoche verlängern konnten. Er kommt aus unserer Fußball-Akademie und ist eine wichtige Identifikationsfigur und Vorbild für unsere aktuellen Nachwuchsspieler", sagte Olaf Rebbe, Leiter Sport bei den Niedersachsen.

Seit seinem Debüt gegen Borussia Mönchengladbach im August 2011, machte Knoche 93 Bundesligaspiele für die Wolfsburger, in der laufenden Saison kam er zehnmal in der Liga und im Pokal zum Einsatz.