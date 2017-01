Bischofshofen: Die K.o.-Duelle der deutschen Springer

erschienen am 05.01.2017



Alle fünf deutschen Skispringer haben sich für den abschließenden Wettkampf der 65. Vierschanzentournee am Freitag (16.45 Uhr/ZDF und Eurosport) in Bischofshofen qualifiziert. In den K.o.-Duellen des ersten Durchgangs kommt es zu folgenden Paarungen (in Klammern die Position in der Qualifikation):

Andreas Wellinger (Ruhpolding/1.) - Markus Eisenbichler (Siegsdorf/50.*)

Stephan Leyhe (Willingen/3.) - Ryoyu Kobayashi (Japan/48.)

Karl Geiger (Oberstdorf/7.) - Wladimir Zografski (Bulgarien/44.)

Richard Freitag (Aue/31.) - Stefan Kraft (Österreich/20.)

ferner u.a.:

Daniel Andre Tande (Norwegen/39.) - Domen Prevc (Slowenien/12.)

Kamil Stoch (Polen/49.*) - Manuel Fettner (Österreich/2.)

*nicht in der Qualifikation gesprungen, aber gesetzt