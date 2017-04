Boateng verliert mit Las Palmas in Vigo

erschienen am 03.04.2017



Der frühere Bundesliga-Profi Kevin-Prince Boateng (30) hat mit dem spanischen Fußball-Erstligisten UD Las Palmas eine deutliche Niederlage in der Primera Division erlitten. Am 29. Spieltag unterlag der ghanaische Nationalspieler und Halbbruder von Weltmeister Jerome Boateng mit seinem Team bei Celta Vigo 1:3 (0:2).

Für die Hausherren aus Galicien war der frühere italienische Nationalspieler Giuseppe Rossi dreimal (12., 36., 57.) erfolgreich. Pedro Bigas (80.) traf für die Gäste aus Gran Canaria.

Las Palmas liegt nach der zwölften Saisonniederlage mit 35 Punkten im Niemandsland der Tabelle, auch Vigo hat mit nun 41 Punkten kaum noch Chancen auf die Europapokal-Qualifikation.