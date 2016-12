Bob: US-Pilot Holcomb gewinnt in Lake Placid

erschienen am 16.12.2016



US-Pilot Steven Holcomb hat die Pause der deutschen Bobfahrer beim Weltcup in Lake Placid genutzt und sich wie im Vorjahr den Sieg gesichert. Der Vierer-Olympiasieger von Vancouver 2010 setzte sich im Zweier vor den Kanadiern Justin Kripps und Chris Spring durch. Weltmeister Francesco Friedrich (Oberbärenburg) verzichtete wie seine Teamkollegen auf die zweite Überseestation, um in der Heimat Material zu testen.

Friedrich hatte zum Saisonauftakt im kanadischen Whistler deutlich gewonnen, in seiner Abwesenheit übernahm Kripps die Führung im Gesamtweltcup.