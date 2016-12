Bobic glaubt an Aufhebung der "50+1"-Regelung

erschienen am 20.12.2016



Sportvorstand Fredi Bobic von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt glaubt an die mittelfristige Aufhebung der "50+1"-Regelung. "Ich bin mir sicher, dass sie fallen wird. Ich bin da Realist", sagte der ehemalige Nationalspieler am Montagabend in der Sendung Heimspiel im hr-Fernsehen.

Bobic (45) deutete an, dass die Eintracht unter bestimmten Voraussetzungen für Investoren offen sei. "Wenn die Regelung fällt, werden wir darauf vorbereitet sein. Interessenten müssen sich aber unserer Tradition und dem Vereinsleben unterordnen", meinte der Europameister von 1996 und betonte: "Wir haben ein Mitspracherecht."