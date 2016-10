Bokel neue PrÃ¤sidentin des Deutschen Fechter-Bundes

Bokel neue Präsidentin des Deutschen Fechter-Bundes

erschienen am 08.10.2016



Die ehemalige Weltklassefechterin Claudia Bokel ist neue Präsidentin des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB). Die 43-Jährige wurde auf der Hauptausschusstagung des Verbandes am Samstag in Bonn von den Landesverbänden einstimmig ins Amt gewählt.

Bokel, Degenweltmeisterin von 2001, löst Dieter Lammer ab, der kommissarisch als DFeB-Präsident fungiert hatte. Im Januar 2016 war der erst etwas mehr als ein Jahr zuvor gewählte Lothar Blase zurückgetreten.