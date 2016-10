Boll-Aufgabe im EM-Halbfinale

erschienen am 23.10.2016



Für Rekordsieger Timo Boll (Düsseldorf) ist die Tischtennis-EM in Budapest auf höchst unglückliche Weise zu Ende gegangen. Der 35-Jährige musste im Halbfinale gegen den Franzosen Simon Gauzy beim Stand von 1:2 wegen einer Verletzung aufgeben. Nähere Angaben zur Blessur des sechsmaligen EM-Champions, der sich nach seinen beachtlichen Erfolgen der vergangenen Tage im Semifinale mehrfach an seinen schon beim Olympia-Turnier verletzten Nacken griff, lagen zunächst nicht vor. Dennoch bleibt für Boll Bronze als neunte EM-Einzelmedaille seiner Karriere.

Gauzy trifft im ersten französischen Endspielduell der 58-jährigen EM-Geschichte auf Emmanuel Lebesson (4:1 gegen den Polen Jakub Dyjas). Der Sieger tritt die Nachfolge von Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg), der schon in der zweiten Runde gegen Dyjas die Hoffnungen auf seinen dritten EM-Einzeltitel begraben musste, an.

Nach Bolls Aus hat der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) vor den Endspielen am Sonntagnachmittag außer Bronze für seinen Altmeister noch mindestens einen Titel und zwei Silbermedaillen sicher. Im Finale des Damen-Doppels spielen zwei DTTB-Kombinationen Gold unter sich aus, und danach steht der Saarbrücker Patrick Franziska an der Seite des Dänen Jonathan Groth im Endspiel des Herren-Doppels. Lediglich im Damen-Einzel, in dem Hu Melek (Türkei) und Yu Fu (Portugal) in einem Duell zweier gebürtiger Chinesinnen das Finale bestreiten, blieben die DTTB-Spielerin in Ungarns Hauptstadt ohne einen Podestplatz.