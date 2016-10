Boll im EM-Viertelfinale

erschienen am 22.10.2016



Rekordsieger Timo Boll (Düsseldorf) hübscht bei der Tischtennis-EM in Budapest die Bilanz der deutschen Herren weiter auf. Als letzter verbliebener Spieler aus dem Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf zog der frühere Weltranglistenerste ins Viertelfinale ein und spielt damit um eine Medaille. Nach seinem 4:3-Sieg im Linkshänder-Duell mit dem Dänen Jonathan Groth nach dreimaligem Satzrückstand trifft Boll in seinem sechsten EM-Viertelfinale in Serie am Samstagabend (21.15) auf den Finnen Benedek Olah.

Boll verhinderte durch seinen Arbeitssieg eine völlig enttäuschende Bilanz des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB). Bis zum Vortag waren Titelverteidiger Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) und seine drei übrigen Teamkollegen spätestens in der zweiten Runde gescheitert. Durch Bolls Viertelfinaleinzug jedoch besteht im Herren-Einzel weiterhin die Chance auf die Fortsetzung der seit 2010 währenden Serie von Titelgewinnen deutscher Spieler.

