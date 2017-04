Bottas: Mercedes will keinen Nummer-Zwei-Fahrer

erschienen am 27.04.2017



Formel-1-Pilot Valtteri Bottas (27) fürchtet im Teamduell mit dem englischen Superstar Lewis Hamilton bei Mercedes keine grundsätzliche Degradierung ins zweite Glied. "Dieser Rennstall hatte noch nie einen Fahrer Nummer eins und einen Fahrer Nummer zwei, und das ist auch nicht der Plan", sagte der Finne im Vorfeld des Großen Preises von Russland (Sonntag, 14.00 Uhr/RTL und Sky).

Für situationsabhängige Eingriffe des Mercedes-Kommandostandes habe er aber weiterhin Verständnis. Als Hamilton beim vergangenen Rennen in Bahrain deutlich schneller unterwegs war als der noch vor ihm platzierte Bottas, ordnete die Teamleitung einen Platztausch an, um im Rennen mit dem späteren Sieger Sebastian Vettel im Ferrari die Chancen zu wahren.

"Was in diesem Jahr für Mercedes anders ist: Der Abstand zur Konkurrenz ist viel kleiner als zuletzt", sagte Bottas nun: "Das Team muss Entscheidungen treffen, um die maximale Anzahl von Punkten zu holen. Wenn ich deshalb angewiesen werde Platz zu machen, dann werde ich das tun. Aber ich arbeite daran, nicht in diese Position zu geraten." Auf der anderen Seite werde auch Hamilton sofort den Anweisungen folgen, wenn es eine entsprechende Situation gebe, so Bottas.