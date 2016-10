Boxen: Chemnitzer treten in der 1. Bundesliga an

erschienen am 17.10.2016



Chemnitz. Der Boxclub Chemnitz kämpft in der kommenden Saison in der höchsten deutschen Wettkampfklasse. Das teilte der Sportwart des Deutschen Boxsportverbands, Detlef Jentsch, auf Anfrage mit. Demnach wird eine 1. Bundesliga mit acht Mannschaften gebildet, die in eine Nord- und eine Südgruppe unterteilt wird. Die Chemnitzer Wölfe boxen mit den Teams aus Straubing, Hannover/Seelze und Nordhausen in der Süd-Staffel. Damit bekommen es die Sachsen, die seit 2005 in der 2. Liga boxen, künftig mit Mannschaften zu tun, die zuvor in der höchsten Liga gestartet sind. "Da hat es uns hart erwischt. Die Nord-Gruppe hätte besser zu unserem Leistungsniveau gepasst", sagt der Wölfe-Manager Olaf Leib. In der Nordgruppe sind mit Wismar, Schwedt, Hamburg und Hertha BSC Berlin vor allem bisherige Zweitligisten am Start. Die Staffelsieger ermitteln den Deutschen Meister. Die Wettkämpfe beginnen voraussichtlich im Dezember und dauern bis Ende März/Anfang April. (lumm)