Boxen: Hammer mit erfolgreicher Titelverteidigung

22.03.2017

freiepresse.de

Sport-Mix

(PIXATHLON/SID)

Box-Champ Zeuge spürt keine besondere Verantwortung - Don King erkrankt

Box-Weltmeister Tyron Zeuge geht optimistisch in seine erste Titelverteidigung am Samstag in Potsdam gegen Isaac Ekpo aus Nigeria (22.50 Uhr/Sat.1). Der ... weiterlesen